Москва, 3 октября, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Генпрокуратура России внесла представление министру транспорта Максиму Соколову из-за кризисной ситуации вокруг компанией «ВИМ-Авиа». Об этом 3 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Kremlin.ru Максим Соколов

По мнению надзорного ведомства, руководство Росавиации не предпринимает «кардинальных мер по стабилизации ситуации в гражданской авиации», что «систематически приводит к банкротству российских авиаперевозчиков».

Генпрокуратура предложила Минтрансу рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя, а также в целом усилить контроль за федеральной службой и соблюдением требований по сертификации и лицензированию перевозчиков.

Как передавало ИА REGNUM, в конце сентября компания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов по причине накопившейся задолженности, из-за которой аэропорты отказались обслуживать самолёты авиаперевозчика. Отмена рейсов авиакомпании затронула десятки тысяч туристов в России и за рубежом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании по статье «Мошенничество в особо крупном размере».