Анкара, 3 октября, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Турция будет строить свою космическую станцию, сообщает 3 октября агентство Anadolu со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

Космическая станция

Бинали Йылдырым в ходе своего выступления на церемонии открытия завода по производству деталей для вертолетов в провинции Эксишехир заявил, что законопроект о создании турецкой космической станции направлен в парламент страны.

«Законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента Турции», — сказал Бинали Йылдырым.

По словам премьер-министра Турции, это позволит обеспечить развитие страны за счет применения космических и авиационных технологий для использования природных ресурсов на благо населения.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что отдельные части американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 будут производится в Турции компанией TUSAŞ, и напомнил, что в стране продолжается производство разведывательных и ударных беспилотников.