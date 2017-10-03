Вашингтон, 3 октября, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Госдепартамент США подтвердил информацию о высылке из страны 15 кубинских дипломатов вслед за решением о сокращении на 60% штата своего посольства в Гаване, передаёт The New York Times.

Куба

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента, утром 3 октября посол Кубы в Вашингтоне был по телефону проинформирован о том, что кубинские дипломаты должны покинуть Соединённые Штаты в течение семи дней. В этот же срок сотрудники посольства США намерены покинуть Гавану.

«Высылка направлена на то, чтобы заставить кубинцев управлять своим посольством в Вашингтоне в тех же чрезвычайных условиях, в каких Соединенные Штаты в настоящее время работают в Гаване», — отмечает издание.

Напомним, в конце сентября стало известно о решении Госдепартамента США сократить персонал американского посольства на Кубе на 60% и оставить в Гаване только 27 ключевых сотрудников дипведомства. Кроме этого, США решили прекратить на неопределённый срок выдачу виз на Кубе.

На такой шаг Вшингтон пошёл после скандала с «акустическими атаками» на Кубе. В августе в Госдепартаменте заявили, что по меньшей 16 американских дипломатов в Гаване могли подвергнуться воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них проблемы со здоровьем.

Куба назвала решение США «поспешным». Как заявили в МИД республики, данный шаг нанесёт вред как двусторонним связям, так и сотрудничеству Гаваны и Вашингтона по вопросам, представляющим интерес для обеих стран.