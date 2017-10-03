Москва, 3 октября, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Дополнительный доход в бюджет России от повышения цен на нефть в результате заключения сделки ОПЕК+ составил от 700 млрд до 1 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак 3 октября, в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

Министр отметил, что компании также выиграли от данной сделки.

«Конечно, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета, из-за укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке», — сказал Новак.

Министр энергетики сказал, что результаты соглашения ОПЕК+ свидетельствуют о наличии реального инструмента по балансировке, что дает возможность нефтедобывающим странам проходить периоды кризиса быстрее.

Александр Новак также сказал, что в мире спрос на нефть растет быстрее, чем ожидалось:

«В этом году он на 1,4 млн баррелей выше, чем в 2016».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2017 года Минэкономразвития снизило прогнозы экспорта нефти из России на 2 млн тонн в связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 года.

Напомним, 25 мая 2017 года члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны решили продлить ранее заключенное соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяце — до 1 апреля 2018 года.

На следующий день, 26 мая, Александр Новак заявил, что в результате продления соглашения о сокращении уровня добычи нефти экспорт из России может снизиться на 4 млн тонн.