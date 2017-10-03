Ахалкалаки, Грузия, 3 октября, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Захоронения во дворе храма армянонаселенного села Гумбурдо (груз. Кумурдо) в Джавахке (Грузия) будут выведены за ограду церкви, где и будет поставлен мемориал. Об этом заявил глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.

jnews.ge Полицейский спецназ охраняет церковь в селе Гумбурдо

Комментируя инцидент в Гумбурдо 30 сентября Антидзе сказал, что этого не должно было случиться, так как вопрос с перезахоронением останков и установлением памятника был обговорён заранее.

«Полтора месяца назад я с губернатором, с представителями местных властей, представителем сельской общины, договорились, нашли место, куда будут перенесены захоронения. Правда это место было на частной собственности. Но может собственник может дать маленький участок земли, чтобы мы смогли перенести туда захоронения, и поставить мемориал», — сказал Николоз Антидзе в интервью jnews.ge.

Отвечая на вопрос о том, почему захоронения решили вывести за территорию храма, он сказал: «В первую очередь там будет новый обелиск, а новый обелиск не будет совместим со старым зданием церкви, с памятником. Мы обязательно должны продолжить археологические раскопки и после реставрационных работ на территории церкви, для того, чтобы до конца изучить местность, чтобы потом сделать проект инфраструктурного обустройства местности».

Предварительная территория, на которой решено сделать новое перезахоронение находится в 5-и метрах от ограды церкви в селе.

По словам Антидзе, останки костей, которые выходили из земли во время земельных работ, были исследованы.

«Это останки людей, расстрелянных в начале XX века, когда советская власть вошла в Грузию. Они расстреливали в основном в церквях или в местах для молитвы. Мы хотим поставить мемориал и почтить память этих людей, не имеет значения, там были только армяне, только грузины, или и те и другие, мы хотим почтить их память», — сказал Николоз Антидзе.

Глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии считает, что накал, который был 30-го сентября в Гумбурдо был нарочно, искусственно провоцирован со стороны конкретных людей.

«Мы уже второй год работаем там, ничего подобного там не было, я думаю, что это провокация, народ местные власти, наши реставраторы, — все вместе работают, всё что там происходило, это надо было каким-то нечестным силам, для того, чтобы обострить ситуацию», — сказал он.

На вопрос, с каких пор территорию церкви охраняет полиция охраны и почему жителей не пустили на территорию, Николоз Антидзе ответил.

«У нас новый подход, бывает, что при реставрации что-то теряется. Везде, где идёт реставрация, в Ацкури, в Сафаре, везде есть полиция охраны. Мы таким образом застраховали себя и всех вокруг. Не пустили, потому что они хотели войти насильно и поставить камень. Так нельзя, что когда захотел, пришёл поставить памятник», — сказал он.

В Гумбурдо в каждую субботу жители заходят в церковь, молятся и зажигают свечи. По словам Антидзе заходить на территорию церкви никому не запрещено.

Реставрация Кафедрального собора Гумбурдо началась в 2016-ом году и полностью завершится в 2021 году.

30-го сентября в Гумбурдо произошла стычка между жителями села и полицейскими. Жители хотели войти на территорию церкви и установить памятник к могиле перезахороненных останков их предков, однако группа полицейских из около 30 человек не впустила их. В результате ситуация накалилась и произошла стычка. На место прибыли войска специального назначения. В результате стычек пострадали более 10 человек, жителей и полицейских. МВД Грузии ведёт следствие по трем статьям УК Грузии, которые подразумевают нападение на полицейского, повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, а также хулиганство.