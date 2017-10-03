Кишинёв, 3 октября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему Богом. Как сообщил Додон в эфире телеканала «НТВ-Молдова», об этом ему якобы сказал в ходе одной из встреч патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Знаете, Патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: «Господин президент, этот мандат был дан Господом», — рассказал Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Высказывание Додона вызвало полемику в политическом и экспертном сообществе Молдавии. «Любой христианин знает, что от Бога — всё, — прокомментировал выступление Додона молдавский политолог Виктор Жосу. — Шёл по улице, поскользнулся, плюхнулся в лужу — от Бога. А вот дальше твой выбор. Можешь встать, отряхнуться, сказать «Господи, помилуй» и продолжить путь. А, если ума хватит, по пути еще и подумать — почему со мной такое случилось, за что? А можешь оставаться в луже аки свинья. Как же, оно ж «от Бога».

«Святейший Патриарх Кирилл говорит много умных вещей, но надо всё-таки и свои мозги включать. Можно, конечно, решить, что мандат — это такой тебе дар от Боженьки за твоё невероятное обаяние, ум и фотографии с собой, любимым, в Фейсбуке, и что теперь ты можешь этим даром распоряжаться в своё полное и бесконечное удовольствие. А можно решить и так, что мандат — это нелёгкое бремя, это такой тяжелейший крест от Бога, который ты обязан нести с честью, без лукавства и с полным осознанием собственного недостоинства. Бог даёт всем и каждому. Но выбор-то всё равно за нами», — подвел итог Виктор Жосу.