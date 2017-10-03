Воронеж, 3 октября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Пассажирское сообщения на участке железной дороги «Журавка — Миллерово», который построен в обход Украины, начнется 15 ноября 2017 года, сообщили в пресс-службе юго-восточной железной дороги (ЮВЖД) 3 октября.

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Движение по новому участку изменит маршрут поездов, которые следуют из Москвы и Санкт-Петербурга в южном направлении:

«Из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении».

Первыми поездами на новом участке станут транзитные составы для ЮВЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент ОАО РЖД Олег Белозеров заявил, что грузовое сообщение по железнодорожной линии в обход Украины будет пущено в октябре. Глава РЖД добавил, что для запуска пассажирского сообщения необходимо урегулировать вопрос с расписанием движения поездов.

Напомним, 11 августа 2017 года было закончено строительство железнодорожного участка «Журавка — Миллерово» протяженностью 137,5 км в отдалении от границы с Украиной. Существующая власть на Украине несет потенциальную угрозу для железнодорожного сообщения на этом участке. Новый участок позволит повысить безопасность пассажиров и грузов.