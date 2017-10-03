Москва, 3 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Минтранс предлагает отзывать допуски на международные маршруты у авиакомпаний, допустивших многократные задержки вылетов рейсов. Соответствующий проект приказа Минтранса опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Зал ожидания

Так, согласно предложениям министерства, поводом для отзыва допуска на международные авиалинии могут стать случаи, «если по вине авиакомпании в течение двух последовательных сезонов расписания IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) допущены многократные задержки вылетов рейсов».

Сейчас отказ в допуске на международные маршруты возможен при аннулировании сертификата эксплуатанта перевозчика или в том случае, если полеты по конкретному направлению не выполняются больше двух сезонов (двух летних или зимних периодов).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большой резонанс получила ситуация с авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа». На урегулирование ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» Росавиации было выделено 98 млн рублей из резервного фонда правительства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Между тем 4 октября в комитете Госдумы пройдет обсуждение, как не допускать инцидентов, подобных произошедшему с «ВИМ-Авиа». Предполагается, что участие в обсуждении примет глава Минтранса Максим Соколов.