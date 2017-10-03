Париж, 3 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Парламент Франции 3 октября одобрил новый антитеррористический закон, ужесточающий законодательство страны в сфере безопасности, передаёт Aпутсу France-Press.

Марина Захарова ИА REGNUM Елисейские поля

Закон, призванный заменить собой действующий в стране уже почти два года режим чрезвычайного положения, в июле был одобрен Сенатом Франции, а сегодня документ утвердила Национальная ассамблея.

В соответствии с новым законом сотрудники правоохранительных органов Франции смогут использовать в обычное время особые полномочия для борьбы с террористической угрозой, предусмотренные в рамках режима ЧП.

В частности, документом разрешается помещение подозреваемых под домашний арест, проведение обысков, запрет на собрания, митинги и демонстрации без предварительного разрешения судебных инстанций.

Напомним, чрезвычайное положение во Франции было введёно в ноябре 2015 года после терактов, сотрясших столицу страны. Затем он продлевался уже многократно. В июле парламент Франции в шестой раз продлил особое положение — до 1 ноября 2017 года.

Предыдущий президент Франции Франсуа Олланд высказывался за сохранение чрезвычайного положения вплоть до «полной и глобальной победы» над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Его преемник Эммануэль Макрон пообещал снять режим ЧП осенью 2017 года.