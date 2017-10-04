Киев, 5 октября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Снайдер сопряг тему исторической ответственности Германии перед Украиной с вопросами современной политики, в том числе с российской «интервенцией» на Украину, ее частичной «оккупацией», началом переговоров по Брекситу, растущим влиянием популистов в ЕС и даже «внутренней угрозой» конституционной системе США. Причин проблем и в ЕС, и в Штатах много, и одна из них, по мнению Снайдера, это неспособность иметь дело с определенными аспектами истории.

ru.wikipedia.org Украинцы приветствуют немцев на Западной Украине, 1941 год

«Неправильное понимание истории Берлином, в частности его украинской политики, будет иметь «европейские последствия», — высказался Снайдер по поводу Германии.

Поскольку целью Гитлера во Второй мировой войне, считает американский историк, было завоевание Украины, то без учета этого факта нельзя обсуждать ни один аспект той войны. К тому же, уверен он, украинцы пострадали от гитлеровцев больше русских, так что если и говорить об ответственности Германии перед Востоком, то в первую очередь перед Украиной.

Как технически осуществить переход от событий Второй мировой в соответствующей «укроцентричной» модели к современной международной политике, читайте в статье: В Киеве заговорили об исторической ответственности немцев. Денег попросят?

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