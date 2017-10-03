Ростов-на-Дону, 3 октября, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Только три неполных дня прошло с тех пор, как в Ростове-на-Дону повышена плата за проезд, а в социальных сетях уже сообщается о различных нарушениях со стороны водителей. К примеру, шофёры маршрутных такси по-хамски относятся к тем пассажирам, которые ещё не успели сориентироваться в повышении стоимости транспортных перевозок и оплачивают проезд по старому тарифу, а водители автобусов уличены в игнорировании правил перевозок.

Rostov-gorod.info Городские автобусы

В частности, некоторым пассажирам приходится добиваться получения правильной сдачи с крупных купюр при том, что она должна быть всегда наготове. Поэтому совет ростовчанам: проверяйте деньги, не выходя из автобуса.

Один из водителей автобусов и вовсе решил прибегнуть к хитрости: выключил валидатор и потребовал от пассажиров платы за проезд по полному тарифу (Держателям транспортных карт предоставлены льготы. — Прим. ИА REGNUM). Кроме того, он дезинформировал горожан о том, что во всех автобусах аппараты, принимающие безнал, отключаются после 19 часов.

«Водитель смело говорит, что они работают до 7 часов вечера, потом их выключают. После звонка диспетчеру терминал не включился. Перед выходом позвонил диспетчеру. Передо мной выходила девушка, она задала такой же вопрос по терминалу. Ей ответили, что терминалы централизованно выключают после 7 и ничего не поделать», — написал один из участников сообщества «Ростовский городской транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

Эта жалоба, появившаяся на просторах всемирной паутины, легла на стол руководству департамента транспорта города-миллионника. По итогам проверки, информация пассажира подтвердилась. Водитель автобуса оштрафован, ему вынесено строгое предупреждение. Пассажиры надеются, что разоблачение хитроумного шофёра окажет влияние на остальных водителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону подорожал — сразу на 5 рублей. Ранее таких резких скачков тарифа на пассажирские перевозки не было. Теперь вместо 19 рублей поездка в автобусах и маршрутных такси стоит 24 рубля.

Льготы предусмотрены только для держателей пластиковых транспортных карт, по которым стоимость составляет 20 рублей. Но воспользоваться этим могут пассажиры автобусов, где установлены валидаторы. Если аппараты не работают, то горожане могут не платить за проезд. Ранее об этом заявил сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарёв. В маршрутных такси установка валидатора не предусмотрена.

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