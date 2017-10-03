Ярославль, 3 октября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Ярославле музейные работники прокомментировали информацию СУ СКР о падении пятилетнего ребенка с крепостной стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский музей-заповедник

Напомним, по данным следствия, ребенок, находясь на экскурсии в Спасо-Преображенском музее-заповеднике в ходе осмотра крепостной стены провалился в имеющееся в стене отверстие, выпал на улицу с высоты 6−7 метров, в результате чего получил переломы грудных позвонков. После этого возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками государственного автономного учреждения культуры «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Заместитель директора ярославского музея-заповедника Ольга Троицкая сообщила СМИ, что об инциденте музейные работники узнали много дней спустя, когда следователи пришли в музей с проверкой, а в день падения никто к сотрудникам музея не обращался.

«Вы сами верите, что 5-летний мальчик мог провалиться в щель в стене шириной 15 сантиметров, осенью, в верхней одежде? На камерах этого мальчика не нашли, папу его с дочкой видели, а мама с мальчиком камерами не фиксировалась. Обратились они в музей спустя две недели после перелома, утверждая, что провалились на стене. Ну и на минуточку, папа у мальчика работает в Следственном комитете», — сказали корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности в одном из музеев Ярославля

Информация о том, что отец ребенка работает в следственном комитете одного из соседних регионов, подтвердилась. Однако возникает резонный вопрос: что это меняет, если учесть, что факт ЧП был, а ребенок получил серьезные травмы.

«Сейчас идут следственные действия. Основания для возбуждения уголовного дела есть. Большего пока сказать не можем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Информагентство ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.