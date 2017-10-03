Вашингтон, 3 октября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Директор компании по связям с правительством и общественностью Эллиот Шредж в официальном блоге Facebook написал, что указанные рекламные объявления фокусировались на вызывающих разногласия политических и социальных вопросах, включая такие темы, как ЛГБТ-сообщество, иммиграция и право на ношение оружия. Чуть меньше половины, 44% этих рекламных уведомлений были просмотрены еще до выборов, остальные 56% — после. Некоторые из них были оплачены российской валютой.

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В понедельник, 2 октября, официальные представители Facebook обратились по этому поводу в три комитета Конгресса, которые занимаются расследованием российского влияния на выборы-2016, сообщает сегодня, 3 октября, BBC News.

По заявлениям официальных представителей сети Facebook, более 3 000 таких рекламных обращений на общую сумму порядка 100 000 долларов были привязаны к российскому рекламному интернет-агентству. Компания намерена создать инструменты для повышения транспарентности в рекламе, и теперь уже не только в своих соцсетях.

Гигант социальных СМИ в понедельник объявил о расширении своего штата для ускорения расследования: Facebook наймет 1 000 специалистов для создания глобальной команды по обзору рекламы, — сообщают официальные представители компании. Facebook также изменит свою политику в отношении документации, подтверждающей происхождение организации или предприятия, желающего разместить рекламу на странице Facebook, особенно если она касается таких серьезных политических событий, как выборы.

По сообщениям одного из крупнейших международных информационных агентств The Associated Press, официальные лица компании встретятся с представителями разведслужб Белого дома и Сената, а также Судебного комитета Сената, чтобы передать информацию о рекламных объявлениях, однако встречи будут частными и анонимными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в сентябре представители Facebook заявляли, что они нашли тысячи рекламных объявлений, привязанных к аккаунтам, оперируемым из России, и продвигающих социальные и политические идеи, вызвавшие разделение в американском обществе во время последних президентских выборов. В эти выходные Марк Цукерберг официально извинился после того, как признал, что его работа была использована для внедрения разногласий. Сейчас расследованием распространения ложных новостных поводов и пропаганды, а также предположительного российского вмешательства в президентские выборы в США занимаются сразу три комитета.