Ярославль, 3 октября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В Ярославской области предлагают обязать работодателей с численностью работающих более 100 человек принимать на работу квотированное количество несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Http://www.duma.yar.ru Депутатские слушания

Речь идет о временных рабочих местах. Прокуратура Ярославской области разработала соответствующий проект, который прошел слушания в комитете Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, а потом был предложен депутатам на рассмотрение. Сегодня в региональном парламенте состоялись депутатские слушания на тему «Молодежная политика в Ярославской области», где уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин предложил принять правовой акт.

Депутаты большинством голосов поддержали предложенные рекомендации, в том числе они высказались за то, чтобы обратиться в Государственную думу с просьбой ускорить разработку и принятие федерального закона о государственной молодежной политике. Часть депутатских инициатив было решено детально обсудить на специальном заседании комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.