Лондон, 3 октября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Дебаты о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров по Brexit во вторник, 3 октября, в Европарламенте начались с заявления Манфреда Вебера, немецкого лидера Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей в палате, о том, что Тереза Мэй должна уволить британского министра иностранных дел, чтобы добиться большей определенности в позициях Соединенного Королевства, — сообщает The Guardian.

Petr Kratochvil Брексит

«В данный момент вопрос заключается в том, кому я должен звонить в Лондон, — заметил Вебер, — Кто отвечает за британское правительство — Тереза Мэй, Борис Джонсон или вообще Дэвид Дэвис?»

«Судя по нападкам Джонсона на собственного премьер-министра, можно с определенностью сказать, что британское правительство находится в ловушке собственных партийных распрей и политических противоречий. Пожалуйста, увольте Джонсона, потому что нам необходимы четкие ответы, кто несет ответственность за позицию Британии», — подчеркивает лидер ЕНП.

Ввиду открытия очередного съезда Консервативной партии в воскресенье, 1 октября, в Манчестере, на котором будут решаться такие важные вопросы, как будущее Терезы Мэй на посту премьер-министра и приоритеты страны в процессе выхода из состава ЕС, Вебер добавил: «Сначала Флоренция, теперь Манчестер. Мы выслушали много речей, но их сущность различна. Лондон очень находчив, когда дело касается «красных линий» за столом переговоров или удовлетворения запросов тех, кто поддерживает партию, но он не предлагает абсолютно никаких решений для своих избирателей и граждан».

Вебер настоятельно попросил действующего премьер-министра поставить на первое место не партию, а Британию и своих граждан: «Не надо больше речей. Докажите свое лидерство в этом вопросе».

Обеспокоенность Вебера разделяют также и другие члены Европарламента, включая координатора по выходу Британии из ЕС Ги Верхофстадта, который в ходе дебатов подчеркнул: «Я хочу выразить свою искреннюю встревоженность. И она заключается в недостатке ясности или даже разобщенности другой стороны переговоров — Хаммонд, Джонсон, Фокс, Мэй».

Все эти комментарии отражают глубокую озабоченность Брюсселя относительно его с Британией будущего. Даже в свете речи Терезы Мэй, произнесенной месяцем ранее во Флоренции в ходе первого этапа переговоров, в которой она сделала ряд положительно воспринятых заявлений, остается огромная доля неопределенности относительно будущего подхода британского руководства, принимая во внимание продолжающиеся междоусобные войны британского Кабинета.

Обращаясь к депутатам Европарламента в ходе дебатов во вторник, 3 октября, Мишель Барнье, возглавляющий команду переговорщиков от ЕС, отметил свои опасения о том, что в позициях ЕС и Соединенного Королевства слишком много «серьезных расхождений», особенно это касается финансовых обязательств. Он добавил: «Для нас неприемлемо, чтобы 27 платили за решение, принятое 28. Налогоплательщики 27 не должны платить за решение, которого они не принимали».

Напомним, что вторая фаза переговоров, в ходе которой должен быть определен конкретный порядок и условия выхода Британии из ЕС, должна начаться, как только Европарламент решит, что в урегулировании основных противоречий достигнут достаточный прогресс. Основными противоречиями до сих пор остаются выплаты в европейский бюджет, принятый на семилетний срок еще при членстве Великобритании в ЕС, действие которого заканчивается в 2020 году, то есть через год после предполагаемого выхода; проблема взаимных гарантий прав граждан на территории Великобритании и ЕС пост-Brexit; помимо этого, Великобритания категорически отказывается сохранить на своей территории юрисдикцию Европейского суда юстиции, высшего суда ЕС для решения всех спорных вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 октября, Европарламент обсуждает резолюцию, которая фактически критикует правительство Соединенного Королевства за их подход к переговорному процессу, заявляя, что стороны не достигли достаточного прогресса по предыдущим вопросам — гражданских прав, ирландской границы и финансового урегулирования. Сегодня вечером Европарламент вынесет эту резолюцию на голосование, и ожидается, что ее принятие автоматически наложит «вето» на любое дальнейшее соглашение Британии с Евросоюзом.