Казань, 5 октября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. В Казани сегодня, 5 октября, стартовал II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке правительства Татарии. Мероприятие продлится до 9 октября.

Федеральное агентство по делам национальностей Форум «Золото тюрков»

«Форум «Золото тюрков» — это первая и единственная в России масштабная образовательная площадка, где молодежь из разных регионов может обменяться опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения уникального историко-культурного наследия тюркских народов. Именно такие мероприятия содействуют гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде и взаимообогащению культур народов России», — говорит руководитель ФАДН Игорь Баринов.

В форуме примут участие более 150 молодежных активистов из 15 регионов. В рамках образовательной программы они будут работать над проектами и презентовать их экспертам. Лучшие работы будут рекомендованы для реализации.

Для участников устроят встречи с экспертами, представителями органов власти, артистами, спортсменами и бизнесменами. Например, активисты смогут пообщаться с космонавтом Сергеем Ревиным, боксером и депутатом Госдумы Николаем Валуевым и другими.

Встречи будут организованы также с Игорем Бариновым и участниками команды «КАМАЗ-мастер», которые являются четырнадцатикратными победителями ралли — марафона «Дакар».

Каждый день форума будет начинаться с зарядки, которую проведут известные спортсмены, и с подготовки к флешмобу. Одним из тренеров выступит двукратный призер Олимпийских игр, ватерполист Ирек Зиннуров.

В программу также войдут два этноквеста, которые пройдут в Казани и Болгаре.

Завершится форум большим праздничным концертом в Казанской ратуше, на котором выступят Игорь Баринов, глава региона Рустам Минниханов, представители регионов-участников, артисты, спортсмены и духовные лидеры.