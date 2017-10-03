Чебоксары, 3 октября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В столице Чувашии историю с растянутыми на несколько месяцев выборами главы Чебоксар доиграли до конца. И доигрались: оппозиция обвинила единороссов в марионеточных играх и манипуляциях, в результате которой должность главы Чебоксар «полностью дискредитирована», стала «разменной монетой» и сопоставима с работой «свадебного генерала». В отличие от прошлых выборов, на этот раз они были безальтернативными: выдвинутый единороссами проректор чувашского вуза 55-летний Евгений Кадышев набрал 30 голосов из 34. Пока депутаты решали, кто займёт пустовавшее несколько месяцев кресло председателя городского парламента, в Чебоксарах назвали нового директора страховой компании «Чувашия-Мед», которой руководила попросившаяся досрочно в отставку экс-глава Чебоксар Ирина Клементьева. Между тем, пока в республике по несколько месяцев ищут кандидатов, специалистов из Чувашии продолжают приглашать на высокие посты в другие регионы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Голосует новоиспечённый мэр Чебоксар Евгений Кадышев

Сегодня, 3 октября, прошло внеочередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. В повестку был включён один вопрос — об избрании главы Чебоксар (председателя столичного парламента). На обсуждение, которое заняло менее 15 минут, была внесена одна кандидатура: единороссы предложили эту должность проректору чувашского госуниверситета, профессору Евгению Кадышеву. Не было ни вопросов, ни дискуссии.

ИА REGNUM Тайное голосование. Экс-мэр Чебоксар Анатолий Игумнов и Олег Кортунов

Формальность мероприятия разбавила оппозиция. Экс-единоросс Александр Андреев, который в прошлом году предлагал избрать мэром кота, заявил, что в нынешнем созыве должность главы Чебоксар «полностью дискредитирована, разменная монета», «на этой должности — свадебный генерал».

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«Целиком согласен» с ним был справоросс Алексей Никитин, который сравнил коллег с марионетками, так как «вы позволяете собой манипулировать». В качестве одного из аргументов он привёл прошедший неформальный праймериз, где наибольшее число голосов набрал Евгений Кадышев.

«Очень странно было наблюдать: за полторы недели мы не могли набрать голосов. И вдруг — о чудо! — за два дня все вдруг сделали выбор, а скорее всего, исполняли чью-то волю… Марионетки… Подергав за определённые ниточки, исполнили чью-то партию», — высказал мнение Никитин.

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Оппозиционеры подчеркнули, что «ничего не имеют против» кандидатуры Кадышева, но «против такой системы» манипуляции. Единороссы молча взирали — один из депутатов, не утруждая себя разрешением спикера, сам взял слово и с места потребовал не превращать заседание в «смехопанораму». На этой формальной церемонии чуть не обидели премьер-министра Чувашии Ивана Моторина, которому предоставили трибуну и предложили ответить на вопросы депутатов — на что председатель правительства недоуменно переспросил, не насмехаются ли над ним. И осталось за кадром, что больше его возмутило: то, что попытались призвать к ответу вне регламента, либо то, что вопросов к нему не было.

В ходе тайного голосования Евгений Кадышев набрал 30 голосов, три человека были против, один бюллетень признали недействительным. В своей речи Кадышев пояснил, что согласился на эту должность, так как «живём на родине коллективизма», «должны служить народу», «буду стоять с вами, буду стоять вместе с вами». Отметил, что надо «дальше аккуратно работать», уделяя основное внимание бюджету. И подчеркнул, что надо сохранять «высоконравственные тенденции, сформированные нашими родителями».

Евгений Кадышев сменил на должности главы Чебоксар Ирину Клементьеву, которая добровольно и досрочно сложила полномочия в июне 2017 года, проработав полгода. В настоящее время она находится под домашним арестом. Замещена и другая должность, которую 20 лет занимала Клементьева: на этой неделе гендиректором АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» назначена Гульмира Акимова, которая ранее возглавляла минэкономразвития Чувашии, работала в торговых представительствах РФ в Казахстане и Армении, последним местом работы была Объединенная авиастроительная корпорация.

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Между тем, чувашские кадры продолжают растекаться по регионам страны, теперь они оседают в Карелии. В конце сентября в Карелии получил министерский портфель уроженец Ибресинского района Чувашии Владимир Лабинов: он назначен исполняющим обязанности вице-премьера — министром сельского хозяйства и рыбного хозяйства региона. Ранее он пять лет работал директором департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, куда пришёл в 2012 году, с назначением на должность министра Николая Федорова (экс-президента Чувашии, ныне вице-спикер Совета Федерации). Отметим, что в Карелии в должности заместителя главы региона — постоянного представителя Карелии при президенте РФ работает экс-руководитель администрации главы Чувашии Владимир Тимофеев, который после ухода из Чувашии работал в Минсельхозе РФ. В карельское постпредство перешла и другой бывший сотрудник федерального Минсельхоза — экс-начальник управления администрации главы Чувашии Марина Кузьмина.