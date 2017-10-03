Новосибирск, 3 октября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Новосибирские власти не забыли внести в число расходов в принятом на 2018 год бюджете региона транш по концессионному соглашению о строительстве четвёртого моста, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как отметил накануне на заседании областного правительства министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, прогнозируемый объем доходов в 2018 году составит 112,7 млрд рублей, расходов — более 111,8 млрд. Предполагаемый дефицит бюджета — около 2,2 миллиарда рублей. Новосибирские власти, правда, называют дефицит «техническим», который представляет собой переходящие остатки по налогу на прибыль.

Четвертый мост через Обь

В то же время проектировщики Центрального моста в Новосибирске рассказали, кто определял место для размещения объекта и решал, готовы ли люди платить за проезд.

По данным, которые «Тайге.инфо» озвучил заместитель технического директора АО «Институт «Стройпроект» Юрий Девичинский, решение по створу определялось на стадии предварительных документов.

«Это генплан Новосибирска, обоснование инвестиций строительства четвёртого моста, которые были проработаны и которые говорили об обоснованности этого створа. И, по сути дела, когда мы приступили к проектированию, данный створ был определён техническим заданием. Оно определяет, каким должен быть объект, что должно быть учтено и в каком месте», — подчеркнул Девичинский.

Что касается развязок, по которым у жителей, депутатов и представителей общественности возникает много вопросов, и в частности — по Южной площади, Девичинский подчеркнул, что полноценность транспортной развязки определяется предложением, спросом и транспортным моделированием, которое делают специализированные институты. Он также отметил, что по этому вопросу работала специально созданная рабочая группа, в которую входили специалисты разных направлений — градостроители, архитекторы, транспортники, представители ГИБДД, проектировщики. Результатом работы рабочей группы и стало то, что было найдено «оптимальное решение по Южной площади».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, по вопросам строительства и эксплуатации четвёртого моста уже состоялось первое совместное заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и дорожному комплексу Общественной палаты Новосибирской области с участием регионального минтранса и компании «Институт «Стройпроект» (разработчик проекта моста).

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Раков констатировал завершение этапа проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения и указал, что в ноябре-декабре соглашение с «Сибирской концессионной компанией» будет заключено.

«По итогам совещания было решено создать группу общественного контроля реализации проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске. Также были определены вопросы для детального рассмотрения на заседаниях рабочей группы», — отметили в региональном правительстве.

В то же время координатор региональной общественной организации «Автомотоассоциация» Владимир Кириллов продолжает настаивать, что строительство Центрального моста (такое рабочее название получил четвёртый мост в Новосибирске) — «это историческое преступление».

«Эта ситуация строительства четвёртого моста именно в этом месте, очевидно, связана с какими-то земельными спекуляциями, с интересами каких-либо девелоперов, у кого земля уже оказалась выкуплена, и её хотят перепродать. Наше глубокое убеждение, что мэрия Новосибирска, как и областная администрация в лице бывшего министра Сергея Титова и нынешнего министра Костылевского, сознательно противодействовали строительству Южного транзита, который должен был закольцевать все объезды вокруг Новосибирска. И для строительства Южного транзита федеральное министерство транспорта готово было выделить деньги. Есть соответствующие письма от минимум двух замминистров транспорта РФ, где они дают согласие на финансирование Южного транзита и выражают интерес с тем, чтобы была разработана проектно-сметная документация со стороны либо муниципалитета, либо министерства транспорта Новосибирской области», — рассказал ИА REGNUM Кириллов.

Он также пояснил, почему такое внимание отдаётся именно Южному транзиту. По словам Владимира Кириллова, строительство Южного транзита автоматически связывает Восточный обход с Северным обходом и выводит трафик с Восточного обхода, минуя Академгородок и Нижнюю Ельцовку.

«Если бы минтранс Новосибирской области либо мэрия Новосибирска хоть немного проявили волю и подумали, что без всяких концессий федералы дают деньги, и нужно просто разработать ПСД. Причем ПСД могли разработать потенциальные подрядчики. Четвёртый мост должен был строится от Нижней Ельцовки в сторону Юного Ленинца за федеральные деньги без всяких концессий. Но некоторые представители городской власти и общественности инициировали митинги и убеждали жителей Нижней Ельцовки в том, что якобы транзит пойдёт через их улицу Лесосечную, что является полным враньем и сознательным введением в заблуждение общественного мнения. И Локоть (мэр Новосибирска Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ), который является непрофессионалом в дорожно-транспортных вопросах, не разобравшись в деле, в ситуации с Южным транзитом, заявил о том, что раз жители Нижней Ельцовки против, то и он не допустит строительства Южного транзита. Таким образом, было зарублено строительство транзита, тем самым была подготовлена почва для строительства вот этого четвёртого платного моста, этой аферы. И за это преступление нужно отвечать конкретным персоналиям», — подчеркнул Кириллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года новосибирские областные власти презентовали макет четвёртого моста через реку Обь в городе Новосибирске. Этот мост уже успели покритиковать многие. Порадоваться его возможному появлению тоже смогли, но в большей степени представители власти. Генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников во время презентации подчеркивал, что особенность проекта — в удачном финансировании, благодаря которому будут построены те развязки, которые только при бюджетном финансировании сделать было бы весьма проблематично. А вот автомобилисты и другие активные представители общественности не перестают повторять, что мост не только не решит транспортных проблем города, но и создаст дополнительную финансовую нагрузку для бюджета регионального, а возможно, и муниципального.

Четвертый мост через Обь строить планируется на средства федерального гранта в 26 млрд рублей, вложения концессионера и деньги из бюджета Новосибирской области.

Отмечалось, что за 20-летний период концессии расчётный трафик по четвёртому мосту в Новосибирске составит 84 тыс. автомобилей в день. В пиковой нагрузке — 112 тыс. машин в день. Однако противники проекта в пример приводят Бугринский мост, запущенный в эксплуатацию еще в 2014 году, но не оправдавший ожиданий.

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Настораживает и то, что под натиском общественности и некоторых депутатов гарантированный доход концессионера по соглашению на строительство четвёртого моста был сокращен с 91 млрд до 49 млрд рублей.

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Отметим, что ранее и депутаты Горсовета Новосибирска заявили о нецелесообразности реализации проекта.

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