Калуга, 3 октября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. 3 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел в Японии деловые переговоры с руководителями компаний Quest Aircraft Company и MELKO. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального правительства, Анатолий Артамонов рассказал о преимуществах ведения бизнеса в области, имеющейся инфраструктуре и мерах поддержки инвесторов. Также обсуждались перспективы реализации совместных проектов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На рабочей встрече

Обе японские компании проявили интерес к представленной информации. Достигнута договоренность о приезде руководства Quest Aircraft Company в калужский регион для более детального знакомства с условиями работы иностранных предприятий и продолжения диалога о сотрудничестве.

Напомним, компания MELKO или Mitsubishi Electric Corporation занимается производством широкого спектра электрического и электротехнического оборудования, в том числе лифтов и эскалаторов. Является одним из лидеров в области разработки компьютеров, систем кондиционирования, автомобильной электроники, спутников, питаемых от солнечных батарей, а также атомных электростанций.

Компания Quest Aircraft Company работает в сфере авиастроения, создавая самолеты многоцелевого назначения. На рабочей встрече Анатолию Артамонову подарили уменьшенную модель такого самолета.