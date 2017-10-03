Калининград, 3 октября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В пригороде Калининграда обнаружены горы тухлой рыбы. Как сообщил сегодня, 3 октября, корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Зелёный фронт» Олег Иванов, отходы лежат в лесополосе у посёлка Космодемьянского.

Greenfront.su Свалка с рыбными отходами

На незаконную свалку наткнулись местные жители, почувствовав запах от зловонных куч (свалка расположена достаточно близко к пешеходной тропе).

Общественный эколог предполагает, что таким образом отходы вывозит расположенное поблизости рыбообрабатывающее предприятие.

«К сожалению, контролирующие органы по результатам наших обращений не принимают никаких мер, — сказал Иванов. — Так, к примеру, обнаруженная нами в конце июня свалка рыбных отходов в районе пос. Прегольский на площади более 100 квадратных метров до настоящего времени не ликвидирована».

В настоящее время экологи обратились в контролирующие органы с запросом.

Впрочем, собеседник ИА REGNUM уточнил, что не всегда надзорные ведомства адекватно реагируют на сигналы общественников. Например, в прошлом году Роспотребнадзор не стал проверять информацию о «биофабрике опарышей» в Калининграде.