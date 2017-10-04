Киев, 5 октября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Позитивные изменения, связанные с увеличением вагонного парка на 10%, не принесли положительных сдвигов в работе «Укрзализницы». Дополнительно возить украинским железнодорожникам нечего, объем грузоперевозок с прошлого года остался прежним. Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Прекращение российского транзита через территорию Украины оставит в бюджете «Укрзализницы» огромную дыру. Эксперты не соглашаются в оценке размера этой дыры, называются суммы от 200 млн до 1,5 млрд долл., но даже если истина лежит где-то посередине, то способов восполнить этот ущерб не предвидится. Не поможет даже повышение тарифов с 1 октября на 22,5%, тем более что и его не удалось согласовать с Государственной регуляторной службой. Премьер-министр Владимир Гройсман, взявшись разруливать ситуацию, наговорил много умиротворяющих фраз, но решения как не было, так и нет.

А тут еще ситуация с автодорогами не становится лучше. Пользуясь наступившей свободой и бесконтрольностью, владельцы тяжеловесных фургонов в погоне за максимальной прибылью так перегружают свой транспорт, что дороги этого просто не выдерживают. Украинская госслужба по безопасности на транспорте оценила убытки по указанной причине в 3 млрд гривен (более $112 млн). То есть из 9,9 потраченных миллиардов гривен (почти $371 млн), о которых отчитался глава «Укравтодора» Славомир Новак, треть ушла на «ремонт ямок». Поскольку нарушителей пока ловить нечем и некому — контрольные комплексы, фиксирующие перегруз, должны прибыть на Украину только в конце года, то ситуация пока будет только ухудшаться.

Впрочем, открытие, совершенное украинскими чиновниками, что даже с электронных госзакупок вполне можно «пилить», позволяет выразить уверенность, что увеличение расходов на будущий ремонт многими заинтересованными будет воспринято позитивно.

О том, как обстоят дела в различных отраслях транспортной инфраструктуры Украины, читайте в статье: Железная дорога в обход Украины — Киев в шоке от новых убытков

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