Кострома, 5 октября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Программа реструктуризации долгов Костромской области федеральному бюджету, запускаемая со следующего года, может высвободить для области порядка 4,8 млрд руб. только за 2018−2019 годы, и это хорошее решение: в противном случае пришлось бы замещать погашаемые дешевые госкредиты дорогими коммерческими. Так считает председатель комитета Костромской областной думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству депутат Сергей Калашник. Свое мнение о наилучшем пути развития экономики области он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Григорием Михайловым.

Er.ru Сергей Калашник

«Я не совсем согласен с тем, что высвободившиеся деньги можно куда-то направлять. Это возможно делать, если есть профицитный бюджет. А эти деньги будут по-прежнему работать на социальные обязательства региона», — считает Калашник.

Экономика региона требует больше средств, однако сложность создавшегося положения не является фатальной, более того, по мнению депутата, его и не стоит воспринимать таковым, смиряясь с безвыходностью. Перспективным представляется путь, при котором все обязательства как минимум покрываются собственными доходами (налоговыми и неналоговыми), а в идеале — когда доходы превышают обязательства.

Как можно добиться реализации такой цели, читайте в статье: Долги задушили: «Мы не должны мириться с тем, что тяжело будет всегда»

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