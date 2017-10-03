Ярославль, 3 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Сегодня состоялось заседание инициативной группы по подготовке первого заседания муниципалитета города Ярославля седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Заседание инициативной группы

Депутаты обсудили проект повестки дня заседания муниципалитета, которое состоится 5 октября. Планируется, что после определения состава счетной комиссии народные избранники приступят к избранию председателя муниципалитета. В соответствии с Уставом города Ярославля председатель избирается из числа депутатов тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов муниципалитета.

Аналогичным образом будут избраны заместители председателя муниципалитета. На предыдущем заседании инициативной группы депутаты сошлись во мнении, что замов будет два.

На заседании муниципалитета будут утверждены составы постоянных комиссий и избраны их председатели. Напомним, что по предложению инициативной группы в муниципалитете будет создано шесть комиссий.

Напомним, каждый депутат может работать в составе двух комиссий.

В состав комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике выразили желание войти Евгений Баранов, Наталия Бобрякова, Сергей Калинин, Алексей Малютин, Алексей Морозов, Дмитрий Петровский, Сергей Смоленский, Дмитрий Соколов, Алексей Таганов, Михаил Шабанов.

Комиссию по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка выбрали Андрей Ганелин, Артур Ефремов, Андрей Лихачев, Евгений Мясников, Олег Ненилин, Михаил Писарец, Алексей Филиппов, Алексей Чернобровкин.

В новую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства захотели войти Дмитрий Волончунас, Александр Забирко, Андрей Золотовский, Сергей Калинин, Вадим Канашкин, Владимир Молодкин, Алексей Морозов, Олег Ненилин, Евгения Овод, Михаил Писарец, Сергей Смоленский, Илья Советов, Миша Халтян, Михаил Шабанов.

В комиссию по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью записались Евгений Баранов, Наталия Бобрякова, Игорь Бортников, Дмитрий Волончунас, Роман Галагаев, Александр Забирко, Павел Зиборов, Андрей Золотовский, Дмитрий Кузьмин, Евгений Мясников, Дмитрий Петровский, Илья Советов, Андрей Щенников.

Состав комиссии по социальной политике, по предварительным данным, будет выглядеть следующим образом: Светлана Агашина, Андрей Ганелин, Елена Горбунова, Илья Горохов, Александр Дегтярев, Марина Дьячевская, Юлия Миронова, Владимир Молодкин, Дмитрий Соколов, Алексей Таганов, Алексей Филиппов.

В комиссию по экономике и развитию города выразили желание работать Игорь Бортников, Роман Галагаев, Артур Ефремов, Вадим Канашкин, Дмитрий Кузьмин, Андрей Лихачев, Юлия Миронова, Евгения Овод, Миша Халтян, Константин Шлапак, Андрей Щенников.

Планируется, что на первом заседании муниципалитета седьмого созыва будут рассмотрены и текущие вопросы жизни города. Так, комиссия по вопросам городского самоуправления законности и правопорядка обсудит проект решения муниципалитета «О внесении изменений в отдельные положения о структурных подразделениях мэрии города Ярославля», а также утвердит помощников депутатов.

Членам комиссии по экономике и развитию города предстоит проанализировать изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2017 — 2019 годы. А на комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью обсудят вопрос о порядке проведения торгов на право размещения НТО и определят представителей муниципалитета в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в городской собственности.