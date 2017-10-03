Киев, 3 октября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид опубликовала в своем Фейсбуке текст законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

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«Изучаем дальше… Еще одна версия законопроекта о реинтеграции. Сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте. В минской платформе мы участия не берем, но проект закона изучаем и вас приглашаем. Некоторые разрушительные вещи убраны. Не уверена, что навсегда», — пишет Сыроид.

В частности, документ называет отдельные районы Донецкой и Луганской областей «временно оккупированным территориями», а Россию — «агрессором». Властные органы ДНР и ЛНР названы «оккупационной администрацией Российской Федерации».

«…агрессия Российской Федерации против Украины началась с непровозглашенных, несанкционированных, скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств РФ, а также путем организации и поддержки террористической деятельности в Украине; Принимая к внимаю, что Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей её территории при помощи Вооруженных Сил Российской Федерации, которые состоят из регулярных соединений и подразделений, российских советников и инструкторов, которые подчиняются Министерству обороны РФ, подразделений и спецформирований, которые подчиняются другим силовым ведомствам РФ, иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиняющихся, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, а также оккупационной администрацией Российской Федерации, которая составляет ее государственные органы, которые действуют в пределах временно оккупированной территории и подконтрольны Российской Федерации…», — говорится в тексте законопроекта.

«Этот закон действует без вреда для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мер, направленных на полное восстановление территориальной целостности Украины в международно-признанной границе», — отмечается в тексте.

При этом законопроект разрешает использование вооруженных сил Украины в мирное время.

«Органы военного управления, объединения, военные части и подразделения Вооруженных Сил Украины могут привлекаться в мирное время в соответствии с законом для проведения мероприятий, предусмотренных Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Привлеченные к таким мероприятиям объединения, военные части и подразделения Вооруженных Сил Украины имеют право применять и использовать оружие и военную технику», — говорится в ст. 11 законопроекта.

В свою очередь, депутат от «Народного фронта» и советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что согласно законопроекту «о реинтеграции Донбасса» любые изменения права собственности в Донецке и Луганске (под контролем ДНР и ЛНР) признают незаконными.

«В этом законе мы признаем недействительными любые решения оккупационной власти России, их марионеточных руководителей — так называемых «ЛНР"/"ДНР» — по отъему собственности у граждан, переоформление собственности частных и юридических лиц. Все эти действия мы считаем незаконными», — сказал Геращенко в комментарии изданию «Еспрессо».

Он также призвал страны мира запретить въезд всем причастным к функционированию ЛНР и ДНР лицам.

«Цивилизованный мир должен содействовать нам и делать персонами нон грата всех лиц, причастных к террористической деятельности, нарушению прав человека и прав собственности граждан Украины на территории Донбасса», — добавил Геращенко.

Кроме того, представитель президента Украины в парламенте, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко пояснила, что указанный законопроект изменит термин «АТО» на самооборону государства согласно ст. 51 устава ООН.

«В законопроекте введено понятие по определению России как «агрессора», определены в соответствии со ст. 51 Устава ООН наши действия не как «АТО», а самооборона государства. Это дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок до тех пор, пока будет идти самооборона. Вводятся полномочия президента через рассмотрение ВР вводить войска, возможность введения ЧП, военного положения. Дополнительные полномочия даются министерству временно оккупированных территорий, вводится Объединенный штаб. Дополнительно вводятся механизмы, которые дадут возможность реинтегрировать и постепенно вернуть территории, инфраструктуру, имущество, земли в собственности Украины», — пояснила Луценко.

В то же время украинский эксперт Семен Кабакаев призвал парламент изменить название антитеррористический центр на штаб.

«Нужно изменить АТЦ на штаб, чтобы не было АТО и нам потом не говорили, что мы воюем с террористами. Если мы воюем с террористами, мы контролируем территорию, где проходит АТО, тогда все компенсации будет платить Украина, а не страна-агрессор», — написал Кабакаев в Фейсбуке.

Он также призвал на законодательном уровне закрепить словарь дефиниций.

«Прекратить манипулировать и выучить, особенно депутатам, юридические международные термины, чтобы на эфирах не вводить в заблуждение население. Законодательно закрепить словарь дефиниций», — призвал Кабакаев.

3 октября депутат Украины от БПП, член политического совета партии «ДемАльянс» Мустафа Найем отметил, что изначально депутаты получили текст законопроекта «о реинтеграции Донбасса» на английском языке.

«Мастер коммуникации 80-го левела — это когда администрация президента анонсирует законопроект о реинтеграции, текст которого уже сутки гуляет по залу на английском языке; а получаешь ты его не от администрации президента, а от иностранцев через вице-спикера парламента Оксану Сыроид», — пишет Найем в Фейсбуке.

По его словам, законопроект официально признает правомочность Минских соглашений.

«Это будет первый закон Украины, в котором будут упомянуты Минские договоренности. Они указаны в преамбуле документа и в статье 7, где говорится, что «государственные органы и чиновники Украины должны обеспечить приоритетность реализации положений о безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума 19 сентября 2014 года и Минских соглашений 12 февраля 2015 года». Фактически этим документом мы легализуем Минские договоренности в рамках правового поля Украины. С формальной точки зрения, Минские договоренности не могут считаться источником права, в том числе международного, поскольку они не подписывались субъектами международного права. Их подписывали в том числе террористы», — считает Найем.

Он считает, что самым спорным моментом станет пункт 6 переходных положений, которым на год продлевается особый способ самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Эта норма была введена в сентябре 2014 года и уже тогда вызвала большой негатив и сопротивление сессионного зала. Во время голосования Александру Турчинову пришлось выключить табло в сессионном зале, чтобы невозможно было определить, кто и как голосовал», — напомнил депутат.

«Россия признается страной-агрессором; четко оговаривается статус оккупированных территорий, границы которых будут определяться решением минобороны; вводится понятие «незаконные формирования, созданные, подчиняющиеся, инструктируемые, контролируемые и финансируемые Российской Федерацией и оккупационной администрацией Российской Федерации». И что отдельно важно — много внимания уделяется гуманитарным вопросам, правда, без детализации процедур и инструментов. Но хотя бы так», — пишет Найем.

Как сообщалось, это не первый текст законопроекта, который появляется в неофициальных источниках. Первая редакция законопроекта «о реинтеграции Донбасса» была опубликована в СМИ еще в июле 2017 года. Только после регистрации документа на сайте парламента станет доподлинно известно, что именно предусматривает законопроект.

Ранее политики Украины не раз изучали хорватский опыт «реинтеграции территорий», а именно проведенную Хорватией операцию «Буря», результатом которой стала ликвидация двух республик в составе страны и массовое бегство сербского населения.