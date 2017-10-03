Севастополь, 3 октября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Власти Севастополя решили отказаться от украинского проекта развития Балаклавы, но благосклонно относятся к эскизному проекту дизайн-студии Артемия Лебедева, оплаченному структурой ФСО. Об этом говорилось в ходе пресс-конференции руководителя группы разработчиков концепции развития гражданской части Балаклавской бухты Марии Литовко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: Facebook.com Дмитрий Овсянников Инвестиционный Севастополь

Украинский проект, ранее представленный на экономическом форуме, не будет учитываться при разработке концепции развития Балаклавы. «Это одно из видений, но оно не отвечает нашим ожиданиям и не войдёт в концепцию. Проект «Балаклава грин», связанный со строительством элитной недвижимости — это не позиция правительства», — сказала Литовко.

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По ее словам, суть инвестпроекта, подписанного ранее между правительством и Балаклавскими горнорудным предприятием, заключается в переносе производственных мощностей из прибрежной зоны Балаклавской бухты. Тем самым освобождается около 27 гектаров территории бухты. На 6,5 га, где находится горнообогатительная фабрика, планируется создать общественные пространства (возможно, перехватывающие парковки, парки, площадь и другое).

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Севастополь представлял проект развития Балаклавы на двух экономических форумах: Санкт-Петербурга и Сочи. Визуализацией будущего Балаклавы стал макет, представляющий часть украинского проекта «Балаклава грин», который разработан компанией «Смарт-холдинг» в 2011 году. Ранее сообщалось, что он станет ключевой частью концепции, учитывая «высокий уровень проработки и качество проведенных геологических изысканий».

Однако после появления эскизного проекта студии Лебедева власти изменили свою точку зрения, теперь проект размещен на сайте городского правительства.

Руководитель приоритетного проекта считает, что проект студии Артемия Лебедева по развитию Балаклавы, хотя и не является заказом правительства Севастополя, но вполне совпадает «с нашим видением реализации проекта».

«Мы не планируем брать оттуда «картинки», но наше понимание — глобальнее», — добавила Литовко.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГУП «СВЭКО» (в структуре ФСО) проявляет коммерческий интерес к яхтенной марине. Тем самым оно избежало удаления из бухты на волне демилитаризации, как это произошло с морскими пограничниками ФСБ. Предприятие разработало эскизный проект яхтенного ремонтного комплекса на месте бывшего судоремонтного завода. По разным данным, работу дизайн-студии Лебедева оплатила СВЭКО, другие источники указывают на финансирование «Ростехом».

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Следует отметить, что правительство Севастополя передало в безвозмездное пользование ФГУП ФСО около 5 га прибрежной территории, имущественный комплекс и причалы завода «Металлист».

Симпатию проекту Лебедева выразил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Это видение, концептуальная наработка, которая может быть взята за основу. Не скрою, на разработку концепции видение Артемия Лебедева также повлияет», — прокомментировал он.

«Это одно из видений и самостоятельная инициатива художника… Идеи по развитию пешеходных туристических зон… и в этом смысле это не противоречит ничему — ни нашему видению, ни здравому смыслу», — дополнил вице-губернатор Илья Пономарев.

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У эскизного проекта дизайнера в Севастополе нашлись и критики. Так, руководитель Корпорации развития Севастополя Олег Николаев считает, что проект нужно доработать. «Это такие наброски эскизные без проработки. Это хорошие, интересные решения, но это очень сыро, на мой взгляд», — отметил Николаев.

Он уточнил, что «есть специализированные компании, которые занимаются строительством яхтенных марин», к примеру, свой вариант готовы предложить итальянцы. «Но, подчеркиваю, это решают губернатор и Литовко», — подытожил Николаев.

«В этом проекте мне видится плюсом то, что здесь нет глобальных переустройств, и мне кажется, надо больше внимания уделить историческому наследию и фасаду самой набережной Назукина», — высказал свое мнение директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Как сообщало ИА REGNUM, проект развития Балаклавы предполагает поэтапное освоение около 80 га земли и предусматривает создание новой транспортной инфраструктуры, реновацию бухты, благоустройство набережных и строительство яхтенной марины на 650 судов.

В настоящее время департамент приоритетных проектов работает над концепцией развития Балаклавы и Балаклавской бухты. После обнародования документа, будет объявлен конкурс на разработку проекта. Не исключено, что в связи с последними обстоятельствами, студия дизайнера имеет высокие шансы получить многомиллионный контракт.