Москва, 3 октября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Росатом установил рекорд по скорости строительства атомного реактора в новейшей истории российской атомной отрасли. Пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае состоялся менее чем через пять лет после начала его строительства.

Em-group.ru Росатом

Пуск реактора ВВЭР-1000 энергоблока №3 Тяньваньской АЭС успешно состоялся на прошлой неделе 28 сентября, в то время как церемония заливки первого бетона в основание блока прошла 27 декабря 2012 года, отмечает РИА Новости.

«Росатом, бесспорно, лидирует во многих вопросах, касающихся качества предоставляемых услуг (например, поддержка или модернизация АЭС), а также основного продукта (строительство АЭС). Однако в данном случае стоит отметить еще один немаловажный фактор: чем больше серийных проектов реализуется, тем выше становится скорость реализации», — заявил ИА REGNUM Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade.

Например, в России строительство энергоблока №3 с реактором ВВЭР-1000 Ростовской АЭС началось 15 сентября 2009 года, а пуск реактора состоялся немногим более пяти лет спустя — 7 декабря 2014 года. При этом аналогичный реактор 3-го энергоблока Тяньваньской АЭС был реализован и запущен менее, чем за 5 лет, что говорит о постепенном ускорении процесса при использовании отработанной технологии.

По словам Прокудина, высокая скорость реализации дает возможность минимизировать затраты на простой, а также говорит о более эффективном использовании и самой технологии, и персонала, что дает Росатому несомненный плюс в сравнении с зарубежными компаниями отрасли.

«Если резюмировать, то это повышает конкурентоспособность Росатома на мировом рынке. Вместо разовой реализации можно начинать говорить о том, что Росатом запускает серийное производство. На фоне того, что российские специалисты могут быть привлечены на любой стадии реализации продукта, начиная от разработки и заканчивая реализацией, а также дальнейшим сопровождением и возможной модернизацией уже действующих реакторов на АЭС разных категорий и разного времени старта, предложение Росатома на мировом рынке становится все более комплексным, что является несомненным плюсом и может обеспечить корпорации лидирующие позиции в сфере атомной энергетики на достаточно длительное время», — подчеркнул эксперт.