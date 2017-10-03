США усмотрели выгоду для России в каталонском референдуме: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- В духе добрососедства: Путин предложил обсудить положение русских в Латвии;
- США гнут свою линию: в каталонском референдуме выиграла Россия;
- «Русский след» в Facebook: более половины «российской» рекламы в США показали после выборов;
- Зарплатная поблажка: законопроект о зарплатах в валюте внесён в Госдуму;
- Позиции доллара могут пошатнуться: рубль взял паузу, но перспективы неплохие.