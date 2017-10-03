Ярославль, 3 октября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославской области Никитский источник, расположенный около переславского Никитского мужского монастыря получил положительную оценку при проведении государственной историко-культурной экспертизы и может стать объектом культурного наследия регионального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Http://pereslavl-eparhia.ru Никитский монастырь

Источник впервые упоминается в Житие Никиты Переславского, написанном в XV веке, которое посвящено жившему в XII веке преподобному Никите Столпнику. Во времена Ивана Грозного к источнику начали ходить крестным ходом. Эта традиции существовала до революции и была возобновлена в 1993 году. Археологические данные говорят о том, что эти места были освоены в дохристианскую эпоху и источник может иметь более раннее происхождение. Двадцать лет назад над источником построили две часовни-купели.

И вот теперь источник может стать объектом культурного наследия регионального значения. Акт экспертизы вывешен для общественного обсуждения на сайте органа охраны.