Москва, 5 октября, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Согласно официальному определению, вызывающий столь яростное негативное к себе отношение ЕГЭ есть просто одна из форм итоговой аттестации. Проблема с этим экзаменом в том, что контроль знаний превращается в самоцель, и контролируется, по сути, не знание, а сама сдача ЕГЭ. Как сформировалась такая ситуация в российском школьном образовании, пишет автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Объективный контроль, включая контроль промежуточный, и сверка с результатами международных исследований — это само по себе неплохо. Возникает только один вопрос: что контролировать? Аттестация по образовательным программам не нуждается в столь сложных схемах, для нее достаточно контрольных работ и привычных всем экзаменов. Увы, даже максимальное количество набранных по ЕГЭ баллов ничуть не проясняет той цели, для которой стране нужны эти получающие 100 баллов рекордсмены. Каков на самом деле уровень их знаний, их профессиональные предпочтения, готова ли страна к росту их численности?

Получается, что образовательные программы существуют в отрыве от реальных задач государства, а значит, контроль программ осуществляется ради контроля программ. Зато есть плюс: высокий балл ученика — значит, высокий средний балл школы, а значит, ее высокое место в рейтинге.

Чем чреват этот подход, читайте в статье: Зачем России индустрия и ужас ЕГЭ?

Читайте также другие статьи Анастасии Шаровой по актуальным проблемам современного образования.