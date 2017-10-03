Москва, 3 октября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Рубль торгуется без особенной активности в парах с иностранными валютами 3 октября днем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Цуканов М.В Рубль скучает

«До сих пор валютный рынок не получил никаких свежих катализаторов и скучает в диапазоне», — отметила эксперт.

Неоднократно обсуждалось, что для смены тренда необходим выход пары доллар/рубль за границы «боковика» 57,50−58,35.

«На текущий момент оснований для этого участники торгов не видят, хотя нестабильность в сырье одновременно с фазой укрепления «бакса» на международном рынке рано или поздно вынудят доллар/рубль двигаться дальше», — полагает Бодрова.

До третьей декады октября конъюнктура для пары доллар/рубль может сложиться именно такой — обманчиво спокойной и даже скучной.

«При всем при этом стоит внимательнее смотреть на среднесрочную перспективу, где формируются весьма негативные для российской валюты факторы — от начала распродажи активов с баланса Федрезерва до аккумулирования Соединенными Штатами долларовой ликвидности самыми масштабными за последние 8 лет объемами. Доллар явно готов к наступлению», — считает эксперт.

Доллар США стоит к настоящему времени 57,95 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 68,14 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 4 октября, составляют 57,93 руб. за американскую валюту и 67,98 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 12 и 8 копеек соответственно.

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