Винница, Украина, 4 октября, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Тело великого российского хирурга Николая Пирогова, умершего в пределах г. Винницы нынешней Украины, срочно нуждается в ребальзамировании, в противном случае оно будет потеряно. Однако, как выясняется, провести ребальзамирование невозможно: его делают только в Москве, вот и становится тело «заложником путинской агрессии», как написала одна киевская газета. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Матюшин. Николай Иванович Пирогов в день смерти. Гравюра. 1881

Генеральный директор музея Пирогова в Виннице Петр Гунько указывает, что тело может быть потеряно из-за промедления министерства здравоохранения. Впрочем, виноватой оказывается все равно «страна-агрессор:

"Наше профильное министерство, в которое я писал десятки запросов, медлит с разрешением и не рекомендует заключать контракт со страной-агрессором. Мы проводим подбальзамирование с помощью наших ученых из медуниверситета, но оно не тотально, это только поддерживающая процедура. Что делать дальше? Не знаем. Ждем мира, потому что иначе потеряем Пирогова. Но больше всего нервирует то, что появляется много «интересных» предложений от разных людей, которые предлагают закопать тело Пирогова, потому что у нас война с Российской Федерацией. Как по мне, это нонсенс! Мы проводим долгосрочный научный эксперимент, и это единственное тело в мире, которое сохраняется уже 136 лет», — заявил Гунько.

При этом, по сообщению винницкого портала «Реал», в музее подтверждают и готовность властей оплатить процедуру, и даже согласие московских специалистов приехать в Винницу. Но работы требуют согласовать с властями, а власти знают: чуть покажи агрессору, что тебе от него что-то нужно, и он задавит требованиями ответных уступок.

Так что победит — наука или амбиции? Читайте в статье: Украина: хай сгниет тело Пирогова, лишь бы не договариваться с Кремлем?

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