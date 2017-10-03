Москва, 3 октября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Укрепление доллара ко всем основным валютам продолжается четвёртую неделю подряд. Драйверами выступают, прежде всего, выходящие сильные данные по потребительским расходам в США повышающие вероятность усиления инфляции и как следствие повышение ключевой ставки ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

ИА REGNUM Рубль

3 октября выйдут данные по продажам автомобилей, прогноз по которым — увеличение на 600 тыс. по сравнению с августом. Если прогноз оправдается, то это добавит уверенности в продолжении этой тенденции. Пара EUR/USD сегодня продолжает вчерашнее снижение и консолидируется в районе поддержки 1,1700, привел цифры эксперт.

«В случае уверенного пробоя этого уровня можно будет увидеть и 1,14−1,15, но в перспективе трёх-четырёх недель. Завтрашние торги максимум выведут на августовский минимум 1,1662, но, скорее всего, оставят пару без серьёзных изменений», — предположил Карякин.

Рубль к началу сентября укрепился с летних минимумов, но подойти к значимому уровню поддержки в районе 56,50 ему не удалось. Из-за активных действий Центробанка РФ на протяжении года корреляция с нефтью снизилась, и колебания рубля были подвержены другим факторам.

«Однако в последние дни можно наблюдать как раз противоположную картину. В отсутствии других идей пара USD/RUB вяло ходит за котировками нефти, — отметил эксперт. — В конце прошлой недели пройти наверх диапазон 58,20−58,40 не удалось, и рубль немного укрепился, консолидируясь вокруг 58 рублей за доллар».

По его мнению, есть фундаментальные данные, которые могут способствовать укреплению рубля — агентства Fitch и Moody"s повысили прогноз по росту ВВП России в 2017 году. И есть интерес спекулянтов к рублёвым активам, который нарастает по мере укрепления рубля. Но рост ВВП всё-таки фактор малозначимый по сравнению с ростом цены на нефть.

«Консолидация, возможно, не останется трендом ближайших дней — слишком много макроэкономических данных выходит на этой неделе. Но сегодняшнее закрытие и завтрашняя сессия наиболее вероятно пройдут в диапазоне 57,65−58,10 рубля за доллар», — полагает Карякин.

Нефть сорта Brent открылась 2 октября с разрывом на уровне 56,73 доллара за баррель и продолжила снижение, консолидируясь сейчас около $56 баррель. Значимый уровень поддержки по этому сорту находится в диапазоне $52−53 доллара за бочку.

«Поэтому увеличение запасов сырой нефти наряду с увеличением бензина и дистиллятов может двинуть цены по направлению к этому уровню. Сегодняшние торги и завтрашняя сессия до выхода данных по продажам автомобилей, возможно, пройдут без чёткой динамики, в ожидании выхода данных», — считает эксперт.

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