Париж, 3 октября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Французская полиция предотвратила теракт перед матчем восьмого тура чемпионата Франции по футболу между командами ПСЖ и «Бордо», сообщает 3 октября The Mirror.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По данным издания, самодельное взрывное устройство обнаружили 30 сентября недалеко от стадиона ПСЖ «Парк де Пренс» в Париже. Оно состояло из четырех газовых баллонов, которое приводится в действие с помощью звонка с мобильного устройства.

Отмечается, что в ходе розыскных мероприятий полиция арестовала пятерых человек, сейчас они находятся под стражей.

Напомним, матч восьмого тура ПСЖ — «Бордо» посетили около 50 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в Париже произошла серия терактов, в том числе возле стадиона «Стад де Франс», где проходил матч Франция — Германия, прогремели три взрыва.

В результате погибли более 130 человек, еще около 350 получили ранения.