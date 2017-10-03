Киев, 3 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Работа украинского парламента была прервана в связи с задымлением в зале заседаний. Об этом 3 октября сообщает телеканал «112 Украина».

Дарья Драй ИА REGNUM Дымовые пузыри

Депутаты Верховной рады Украины рассматривали поправки к пенсионной реформе, в это время по залу стал распространяться дым. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид прервала заседание.

«Объявляю перерыв на 15 минут, вызываем пожарных, здесь что-то горит, возможно проводка», — заявила она.

Спустя некоторое время депутаты возобновили работу. Сыроид пояснила, что в пульте одного из парламентариев произошло короткое замыкание, из-за чего в помещении стал ощущаться запах гари.