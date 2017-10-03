Манчестер, Великобритания, 3 октября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Английские учёные пришли к выводу, что ихтиозавры питались крупными кальмарами и рыбой. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

Heinrich Harder Ихтиозавры

Учёные из Манчестерского университета изучили останки ихтиозавра Ichthyosaurus communis и обнаружили, что внутри окаменелости содержались необычные включения. Исследователи нашли между рёбер этого ихтиозавра множество крючков, которыми были покрыты щупальца доисторических кальмаров.

Находка представляла собой полноценный скелет новорожденного Ichthyosaurus communis, который погиб сразу после того, как он съел кальмара, жившего на Земле около 200 млн лет назад.

Учёные считают эту находку уникальной, поскольку раньше не удавалось найти примитивных ихтиозавров, питавшихся чем-то ещё, кроме рыбы. Такое разнообразие в питании, по мнению исследователей, говорит о том, что ихтиозавры стали доминировать в морях в самом начале своей эволюции.

Как сообщало ИА REGNUM, палеонтологи обнаружили на берегу Волги останки неизвестного ранее вида плиозавров.