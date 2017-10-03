Бишкек, 3 октября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Арестованному спецслужбами Киргизии депутату республиканского парламента Канату Исаеву предъявлено обвинение по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Насильственный захват власти». Об этом заявил его адвокат Азизбек Турдалиев сегодня, 3 октября, на пресс-конференции.

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«По эти двум особо тяжким статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и более», — подчеркнул защитник парламентария.

По его словам, генеральная прокуратура присвоила этому уголовному делу гриф «секретно», поэтому судебный процесс против депутата Исаева будет проходить в закрытом режиме.

Адвокат также сообщил, что сам Канатбек Исаев свою вину категорически отрицает, утверждая, что деньги он передавал не членам организованных преступных группировок, а своим агитаторам, когда баллотировался в президенты Киргизии.

«Что касается людей, которые говорили по телефону, и аудиозаписей этих телефонных разговоров, то непонятно, причем тут мой подзащитный. Он их знать не знает, и они о нем не говорили, и с ним тоже, да и власть захватывать Канат Исаев не призывал. На видео понятно, что он отдает деньги, но он же не призывает никого свергать или митинги организовывать. Непонятно также, в рамках какого уголовного дела производилась и съемка, и прослушка. Кто ее санкционировал? Если эти записи не санкционированы, то суд не должен признавать их в качестве доказательства», — подчеркнул Турдалиев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2017 года сотрудники спецслужб Киргизии арестовали депутата республиканского парламента Канатбека Исаева по подозрению в приготовлении к вооруженному государственному перевороту.

По версии следственных органов, парламентарий вступил в сговор с представителями криминального мира и передал им крупную сумму денег для организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти. Сделано это должно было под предлогом фальсификации итогов президентских выборов, намеченных на 15 октября 2017 года.

Отметим, что пресс-служба госкомитета национальной безопасности Киргизии уже дважды обращала внимание СМИ на то, что арестованный депутат Канатбек Исаев «является активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова» — одного из фаворитов предвыборной гонки. Президентские выборы в Киргизии должны состоятся 15 октября.