Лос-Анджелес, США, 3 октября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Моника Беллуччи снимется в фильме «Некромант», который расскажет о человеке, ставшем членом секретной организации магов, выслеживающих и уничтожающих демонов в сети интернет, об этом 3 октября сообщил портал Inside Film.

Manfred Werner Моника Белуччи

Над созданием фильма будут работать братья Кия и Тристан Роуч-Тернер, австралийские кинематографисты, снявшие такие фильмы, как «Убегающий демон» и «Полынь: Дорога мёртвых».

Кия Роуч-Тернер займет должность режиссера, а его брат станет продюсером, в его работе ему будут помогать Эндрю Мэйсон и Трой Лам.

«Моника Беллуччи принесет свои замечательные таланты и значительную долю гламура в наше произведение. И мы очень рады тому, что она будет работать вместе с группой перспективных начинающих актеров», — заявили создатели фильма.

По мнению бывалых Мэйсона и Лама, братья Роуч-Тернер сегодня являются одними из самых талантливых новичков в жанре ужасов.

Напомним, одной из последних работ Моники Беллуччи стала роль невесты в фильме «По млечному пути» Эмира Кустурицы. Также она сыграла эпизодическую роль в одном из эпизодов сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча, который вышел в 2017 году.