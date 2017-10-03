Ярославль, 3 октября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В Ярославле региональное УФАС возбудило дело за незаконную рекламу медицинских центров по телефону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com За телефонную рекламу медцентров накажут

Четыре ярославца пожаловались в антимонопольную службу на ООО «Селена М», которое занимается телефонной рекламой медицинского обследования. Ярославцам звонили на сотовые и стационарные телефоны с предложением пройти медицинское обследование и получить консультации по похудению. Пострадавшие подчеркивают, что согласия на телефонную рекламу они не давали, а просьбы об исключении их номеров из базы потенциальных клиентов проигнорированы.

«Таким образом, в действиях ООО «Селена М» установлены признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента на ее получение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Антимонопольная служба просит жителей Рыбинска и Ярославля, которым поступали подобные звонки, прислать жалобы в Ярославское УФАС России с датой звонка, его содержанием и подтверждением — скриншотом детализации звонков. Но лучше всего сделать аудиозапись разговора с представителем медцентра.

Первое рассмотрение дела назначено на 11 октября, нарушителям светит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Не исключено, что за каждый звонок придётся платить отдельно.