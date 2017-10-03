Берн, 3 октября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор компании Coca-Cola HBC AG Димитрис Лоис умер 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Digitallook.com Димитрис Лоис

В середине сентября стало известно о необходимости Лоиса пройти лечение, в связи с чем он временно оставил свой пост. Ожидалось, что исполнительный директор вернется к обязанностям примерно через четыре месяца.

Обязанности Лоиса тогда перешли к главному финансовому директору компании Михалису Имеллосу, который пришел в Coca-Cola HBC в 2008 году. Отмечается, что после смерти Лоиса статус за Имеллосом сохранится.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company входит в систему Coca-Cola и занимается производством и реализацией напитков в 28 странах, включая Россию, Италию, Нигерию, а также страны центральной и восточной Европы. Компания была основана в Греции в 1969 году.

Coca-Cola HBC является владельцем заводов по производству безалкогольных напитков и соков в ряде российских регионов, в том числе Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самаре. Компании принадлежат такие бренды, как Coca-Cola, Sprite, Fanta, «Добрый», Rich, «Моя Семья» и Pulpy.