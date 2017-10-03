Пекин, 3 октября, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В китайском порту Санья состоялась торжественная церемония, посвященная возвращению исследовательского судна «Таньсо-1». Экипаж корабля завершил 50-дневную экспедицию в ходе которой были проведены испытания новейшего глубоководного аппарата «Шэньхай юнши», что в переводе с китайского языка означает «глубоководный воин».

Синьхуа Батискаф «Шэньхай юнши»

В ходе испытаний батискаф с двумя членами экипажа на борту погрузился на глубину более 4,5 тыс. метров. Кроме того, китайские ученые взяли образцы забортной воды, а также провели подводную видеосъемку, пишет «Наньцзао жибао».

В заявлении государственной океанической администрации КНР отмечается, что разработка батискафа заняла около восьми лет. В проекте приняли участие более 90 китайских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, государственное океаническое управление КНР опубликовало заявление, согласно которому до конца августа в акватории Южно-Китайского моря с испытания новейшего управляемого глубоководного аппарата. По планам разработчиков, батискаф с пилотом погрузится на глубину более 4,5 тыс. метров.