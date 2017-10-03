Стокгольм, 3 октября, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2017 году стали американские исследователи Кип Торн, Райнер Вайсс и Барри Бэриш, говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Pikabu.ru Волны

Половину премии получит Вайсс, вторая поделена между Бэришем и Торном. Исследователи получили премию за экспериментальное обнаружение гравитационных волн в лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, основателями которой они являются.

Еще сто лет назад Альберт Эйнштейн предположил существование гравитационных космических волн, однако подтвердить это экспериментально удалось в 2015 году. Детектор LIGO был построен в 2002 году по проектам, разработанным Торном, Вайссом и Рональдом Древером.

Над проектом работали более тысячи ученых из двух десятков стран мира. Сначала зафиксировать колебания волн не удавалось, прибор отключили. Работы были возобновлены спустя четыре года.

Всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца, был зафиксирован в сентябре 2015 года. Волны шли до детектора LIGO в США 1,3 млрд лет.

Таким образом, осуществилась мечта нескольких поколений ученых. За это открытие исследователи могли получить Нобелевскую премию еще в 2016 году, однако опоздали с заявкой открытия: оно было заявлено в феврале 2016 года, а принимаются заявки до 31 января.

Напомним, Торн был ранее известен также своим сотрудничеством с режиссером Кристофером Ноланом, с которым вместе работал над созданием фильма «Интерстеллар».

В основу фильма легли современные физические теории, и работа над ним шла еще в середине 2000-х, когда проектом руководил Стивен Спилберг. Режиссер отказался, и Торн продолжил сотрудничество с Ноланом.

Став научным консультантом и исполнительным продюсером, ученый свою задачу описал так: «чтобы ничто не нарушало основных законов физики и чтобы даже самые дикие выдумки всё-таки имели в своей основе науку, а не воспаленное воображение сценариста». Работу команды фильма высоко оценила Киноакадемия: именно за визуальные эффекты, в частности, за научно точную «черную дыру» «Интерстеллар» получил свой единственный «Оскар». В 2017 году сумма Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн). Вручение премии пройдет в декабре. Нобелевская неделя началась 2 октября, когда были объявлены лауреат премии по медицине — американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.

4 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 5 октября — по литературе. 6 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.