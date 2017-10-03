Белгород, 3 октября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Жилые дома Белгорода начали подключать к отоплению, сообщает пресс-служба городской администрации 3 октября.

Josh Wedin Батарея отопления

Распоряжение о подаче тепла в жилой сектор подписал заместитель главы Белгорода по экономике Дмитрий Алдаев вчера, 2 октября.

Для эффективного запуска отопительного сезона в департаменте городского хозяйства работает «горячая линия», на которую горожане могут обратиться с вопросами по теплоснабжению.

На пуск тепла в дома Белгорода службам дано три дня и семь дней для наладки системы теплоснабжения в жилых зданиях.

На объекты социальной сферы тепло стали подавать 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 октября, глава Курска заявил, что в жилой сектор тепло поступит до конца текущей недели. Объекты социальной сферы Курска получили тепло на три дня позже, чем в Белгороде — 2 октября.