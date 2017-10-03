Оренбург, 3 октября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области до конца 2017 года в рамках региональной программы капитально отремонтируют 300 многоквартирных домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, благодаря средствам, которые оренбуржцы накопилиза три года на счёте регионального оператора, так называемом «общем котле», проведён капитальный ремонт 614 многоквартирных домов общей площадью почти 2,5 млн квадратных метров. Благодаря чему сегодня в комфортных условиях проживают 74,8 тысячи оренбуржцев.

Минстрой Оренбургской области Динамика суммы взносов на капремонт в Оренбуржье

Напомним, в октябре 2014 года, когда у граждан только возникла обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, жителями Оренбургской области было оплачено только 18% счетов. Тогда лучшие результаты показали четыре территории: 34% — город Оренбург, 21% — Кувандыкский городской округ и Октябрьский район 19% — город Бугуруслан.

Осенью 2017 года уровень собираемость платежей по взносам на капитальный ремонт домов в Октябрьском районе составил — 90%, в Абдулинском городском округе — 87%, в областном центре — 86%.

Например, в Асекеевском районе в региональную программу включено 38 многоквартирных домов, которые необходимо капитально отремонтировать до 2043 года. На финансирование капитального ремонта за три года направлено порядка 10 млн рублей. Чтобы увеличить объемы проводимых работ и при этом минимизировать финансовую нагрузку на собственников, органы местного самоуправления предусмотрели софинансирование плана 2018−2019 гг. Благодаря этому число домов, которые подвернут капремонту, увеличилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Минстрой области озвучил планы ближайшие три года, согласно которым на Оренбуржье планируется провести капитальный ремонт в 1017 многоквартирных домах общей площадью 2,87 миллиона квадратных метров. Между тем, в Фонде модернизации ЖКХ региона отметили, что ежегодно данные корректируются и количество домов-участников программы по капремонту увеличивается.