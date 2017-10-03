Донецк, 3 октября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 2 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 31 раз, сообщают 3 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Результаты обстрела ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Красный Яр, Желобок, Желтое, Долгое, Лозовое, Сокольники.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ, оружие БМП, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР украинские силовики нарушили режим тишины 31 раз. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

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Украинская артиллерия повредила один дом в поселке Зайцево, еще один дом сгорел в Горловке. Также обстрелу подверглась насосная станция Южнодонбасского водопровода в населенном пункте Васильевка.

Штаб «АТО» зафиксировал 17 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Зайцево, Крымского, Майорска, Невельского, Донца.

Напомним, Украина обстреливает территории ДНР и ЛНР с 2014 года. Несмотря на это, в республиках идет строительство самостоятельных государств с собственной экономикой, правительством, вооруженными силами. При этом Киев отказывается вступать в диалог с властями республик, тем самым саботируя Минские соглашения.