Липецк, 3 октября, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В Липецке пациенты городского родильного дома пожаловались на навязчивую коммерческую деятельность на территории медицинского учреждения.

Vitamin Новорожденный

В адрес регионального портала Gorod48 пришло обращение от мужа одной из рожениц. По его словам, в родильном отделении, куда запрещен доступ посторонним, работает торговый агент, предлагающий женщинам необходимые для ухода за новорожденными вещи. При этом в передаче бутылочки и соски для ребенка ему отказали — и жене липчанина пришлось приобретать их в роддоме.

«В родильном отделении, куда вход посторонним категорически воспрещен, проводятся рекламные акции и навязывание продукции. Ежедневно, минуя все запреты, по палатам с роженицами ходит представительница магазина, предлагает и при возникновении потребности немедленно приносит нужный товар. Торговля производится очень навязчиво. Администрация содействует данной акции: моя супруга попросила меня принести ей для ребенка соску и бутылочку, но на посту приема передач мне отказали в передаче данных вещей, после чего она смогла приобрести данные товары у себя в палате у представителя магазина… Я прошу вашей помощи в разоблачении медработников», — цитирует издание слова липчанина.

Заместитель главного врача по медицинской части Руслан Вахидов комментировать жалобу не стал, сославшись на то, что жалобы должны поступать в надзорные ведомства, а не в адрес СМИ.

При этом в интернете разгорелась дискуссия, являются ли «злом» торговые точки в роддоме. Многие побывавшие там женщины уверены, что это очень удобно — особенно при экстренной госпитализации или в случаях, когда родственники не могут часто навещать роженицу. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что вынуждать молодых родителей вещи, которые они могли купить заранее и привезти из дома, — неправильно и, возможно, даже незаконно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за аналогичных жалоб на всю страну «прославилась» рязанская больница. Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным поступило сообщение о том, что врачи Касимовской ЦРБ просят пациентов покупать все расходные материалы для госпитализации и лечения, вплоть до зеленки и бинтов.

Владимир Путин попросил губернатора Николая Любимова разобраться с проблемой. Доследственная проверка СУ СК РФ по Рязанской области, в ходе которой разыскивались люди, которые не получили жизненно важных лекарств от персонала больницы, дала положительные результаты. По ее итогам информация о незаконном требовании должностными лицами больницы от пациентов самостоятельного приобретения лекарственных средств для их лечения подтвердилась. Более того, информации хватило даже на уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Однако в результате проверки, проведенной министерством здравоохранения Рязанской области, нарушений в работе Касимовской центральной районной больницы, на которую жаловались жители президенту, найдено не было. Как рассказал Любимов на пресс-конференции 2 октября, препарат, который медики посоветовали пациенту купить самостоятельно, не числился в списке обязательных, а имел «косметические свойства».