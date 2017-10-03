Лос-Анджелес, США, 3 октября, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Портал Vulture составил собственный рейтинг лучших сценаристов за всю историю кинематографа, список был опубликован 2 октября на сайте издания.

Актер на сцене

Рейтинг составлялся на основе опроса, проведенного среди более чем 40 профессиональных сценаристов. Их всех спросили о том, кто из их предшественников или современников, по их мнению, является лучшим.

Первое место досталось режиссеру и сценаристу Билли Уайлдеру, который за свою жизнь выпустил более 60 фильмов. Он является автором сценария таких картин как «Двойная страховка», «Бульвар Сансет», «В джазе только девушки» и «Квартира».

Вторую строчку рейтинга заняли братья Итан и Джоэл Коэны. Они известны своими лентами «Большой Лебовски», «Старикам тут не место» и «Железная хватка».

На третьем месте расположился Роберт Таун, он известен зрителям своей работой по фильмам «Китайский квартал», «Шампунь», «Дни грома» и «Миссия невыполнима».

Четвертую и пятую строчку заняли Квентин Тарантино и Фрэнсис Форд Коппола. Также в ТОП-10 вошли: Уильям Голдман, Чарли Кауфман, Вуди Аллен, Нора Эфрон и Эрнест Леман.

Напомним, в сентябре 2017 года издание The Guardian опубликовало список из пяти лучших фильмов 90-х годов XX века, он был составлен на основе мнения пяти известных критиков. В него вошли: «Криминальное чтиво», «Ромео + Джульетта», «Магнолия», «Гуммо» и «Быть Джоном Малковичем».