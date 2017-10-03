Астрахань, 3 октября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В Астраханской области полигон твёрдых коммунальных отходов в Наримановском районе получил шанс на вторую жизнь. Также функционировать продолжит и астраханский мусоросортировочный комплекс. Оба этих объекта будут переданы в аренду региональному оператору сферы обращения с отходами ООО «ЭкоЦентр». Как уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 3 октября, соответствующая договорённость уже достигнута.

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На сегодняшний день полигон твёрдых коммунальных отходов в селе Рассвет является объектом повышенной опасности. В связи с тем, что в последние годы здесь не соблюдалась проектная технология брикетированных отходов, а мусор размещался россыпью, разлёт от этого объекта распространяется за сотни метров. Это создает угрозу окружающей среде и санитарной обстановке в регионе. Кроме того, велика и вероятность возгораний, остановить которые на подобных объектах практически невозможно.

Новый арендатор планирует предпринять целый комплекс природоохранных мероприятий для восстановления полигона твёрдых коммунальных отходов. Также в планах — реконструкция сортировочного комплекса. Здесь ООО «ЭкоЦентр» планирует полностью заменить оборудования на наиболее оптимальное и подходящее с учётом морфологии образующихся отходов в Астраханском регионе. Ранее установленные здесь европейские линии оказались не приспособленными к составу российского мусора.

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Передача полигона в аренду — удобное решение для астраханских властей. Таким образом, чиновники избавились от необходимости изыскивать в региональном бюджете средства на рекультивацию брошенных объектов по сбору и переработке мусора в связи с банкротством лиц, ранее их эксплуатирующих.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Астрахани ситуация с вывозом мусора достигла критической точки. А в конце июня проблема с вызовом мусора стала уже практически неконтролируемой. Чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации, в Ленинском районе города жители разбросали отходы, скопившиеся на контейнерной площадке, по дороге, создав таким образом своеобразные баррикады. Только после этого мусор убрали.

С 1 июля в регион пришёл новый региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — компания «ЭкоЦентр». В настоящее время ситуация с вывозом мусора в областном центре значительно улучшилась, но, как прокомментировал губернатор Астраханской области Александр Жилкин, «до совершенства ещё далеко».

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Сейчас все потоки, образующиеся в Астраханской области, контролируются и направляются исключительно на законные объекты. Уже начато проектирование крупного современного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 2,5 млн куб. м/год, обновлен парк коммунально-уборочной техники, построены площадки временного накопления. Всего в сферу обращения с отходами в Астраханской области региональный оператор намерен инвестировать 1 млрд рублей.