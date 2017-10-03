Жирона, Испания, 3 октября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В Жироне на акцию протеста против применения полицейскими силы вышли около 40 тыс. человек, сообщает портал Naciodigital.cat.

Каталония не Испания. Шествие в Барселоне 2010 год

По сообщениям очевидцев, во главе колонны идут судьи в мантиях. Это самая большая акция за всю историю города.

Ранее сообщалось, что 3 октября в Каталонии началась всеобщая забастовка против действий полиции на референдуме. Организовали забастовку профсоюзы Каталонии, ожидается полная остановка работы общественного транспорта, школ и больниц.

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Референдум по вопросу о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, на нем более 90% проголосовали за независимость, на участки пришли 2,3 млн человек.

Противодействие референдуму оказали власти Испании, в частности, возникли столкновения полиции с пришедшими на референдум. В Мадриде плебисцит назвали незаконным.