Минск, 3 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Ратификация белорусским парламентом протокола, который вносит изменения в условия поставок российской нефти в республику, это вынужденная мера для Белоруссии, которой в условиях экономического кризиса становится все труднее выживать. Об этом сегодня, 3 октября, в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

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Он напомнил, что существует межправительственное соглашение, по которому Белоруссия обязана продавать обратно в Россию продукты переработки нефти. Если этого не происходит, то формируется добавленная стоимость, которая не делится с владельцем нефти, то есть с российскими компаниями. Подобным изменениям, отметил эксперт, удивляться не приходится, поскольку «им надо выживать». Эта мера сейчас реализуется на двусторонней основе, так как между Россией и Белоруссией заключено межправительственное соглашение по этому вопросу.

«Как это скажется? Будет идти торговля. Россия будет чуть-чуть подкручивать, где-то зажимать Белоруссию. Делать все то, что обычно происходит между Россией и Белоруссией в экономике: Белоруссия пытается заработать, Россия не против этого, но при определенных ограничениях разумных», — считает Листовский.

По его мнению, ратификация протокола об изменении условий поставки российской нефти в республику — это необходимость для белорусской экономики.

«Экономика Белоруссии допотопная, без большой доли частного капитала, поэтому им выживать труднее других»,— заключил генеральный директор Фонда энергетического развития.

Напомним, что в понедельник, 2 октября, палата представителей Национального собрания республики ратифицировала протокол о внесении изменений в российско-белорусское межправителственное соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 2007 года, в соответствии с которыми будут изменены условия поставок российской нефти в Белоруссию.

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Как заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, реализация ряда новых изменений в целом принесет Белоруссии дополнительно $500 млн, то есть экономическую выгоду получит как бюджет страны, так и предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ратификация протокола поможет осуществить стабильную загрузку производственных мощностей НПЗ Белоруссии, а также повысит энергетическую безопасность Республики, подчеркнул Ляшенко.

Документ об изменении порядка поставок нефти РФ в Белоруссию российские и белорусские представители подписали в Москве 13 апреля 2017 года. Протокол предполагает ряд новых мер. Например, речь идет о обеспечении поставок всего объема российской нефти из в объеме 24 млн тонн в Белоруссию трубопроводным транспортом. До этого 23 млн тонн черного золота экспортировалось в республику по трубопроводам и еще 1 млн тонн железнодорожным транспортом.

В документе прописан механизм, по которому в 2017—2019 годах должны осуществляться поставки нефти в размере 6 млн тонн ежегодно за пределы таможенной территории ЕАЭС. Также теперь Белоруссия не обязана ежегодно поставлять на российский рынок 1 млн тонн автомобильных бензинов.

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