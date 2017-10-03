Ярославль, 3 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила аукцион на размещение рекламных конструкций на месте незаконных рекламных щитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Реклама «Макдональдса» в Ярославле

Более двух десятков щитов с изображением рекламы сети заведений «Макдональдс» были размещены на улице Победы, на Московском проспекте, Ленинградском проспекте и проспекте Авиаторов в мае. Эти объекты не были включены в схему размещения рекламных конструкций, а значит, установка их незаконна.

Щиты, по информации ИА REGNUM, принадлежат некоей «ООН Media Grup», которая занимается продвижению брендов, компаний и товаров. Она ведет свою деятельность в семи регионах России: Ярославская, Тверская, Брянская, Орловская, Смоленская, Рязанская и Московская области. В последней области установлено больше всего знаков. А лидирует в Московской области город Химки с 65 рекламными конструкциями. Напомним, до недавнего времени городскую администрацию Химок возглавлял нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Рекламные щиты «Макдональдса» на улицах Ярославля быстро обнаружил комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля. Его сотрудники зафиксировали нарушения, но за четыре месяца не смогли демонтировать незаконную рекламу. Все это время щиты стояли совершенно бесплатно. В августе депутаты муниципалитета решили внести эти места в рекламную схему Ярославля и объявили аукцион на право размещение законных рекламных конструкций на месте нелегитимных.

«Мэрия Ярославля не смогла определить, кто установил эти знаки, и вынесла предписание в адрес неизвестного лица о демонтаже рекламных конструкций. Если собственник этих знаков не объявится и не демонтирует конструкции в течение месяца, то этим займется мэрия города. Прошло уже больше месяца, но собственник не дал о себе знать. Однако пока мы не можем убрать эти конструкции, поскольку у нас не хватает специальной техники. В ближайшие две-три недели демонтируем незаконную рекламу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Если до начала торгов незаконные рекламные конструкции будут стоять на прежнем месте, то это не отменит аукционы. «Знаки могут стоять на месте, но когда договор на аренду этих мест будет заключен с новыми организациями, то тогда они точно должны быть демонтированы», — сказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Аукцион пройдет 15 октября